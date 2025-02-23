Москва, 23 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. В Москве на строительной площадке около жилого комплекса «Ривер Парк» произошел взрыв газового баллона в бытовке. Об этом 23 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Соцсети

По словам очевидцев, загорелось здание напротив многоэтажек ЖК на Коломенской улице. По данным МЧС, произошло возгорание легкового автомобиля и двух бытовок.

Спасатели прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949444" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве произошёл взрыв возле ЖК «Ривер Парк»

Ранее, 11 февраля, хлопок газового баллона произошел в жилом 33-этажном доме на северо-востоке Москвы на Полярной улице. В результате пострадал один человек. Взрыв баллона не вызвал последующего возгорания. Несущие конструкции дома повреждений не получили.

7 февраля взрыв баллона с кислородом, который разгерметизировался от воздействия высокой температуры, произошел в строящемся здании на севере Москвы на Михайловской улице. В результате взрыва обрушилась внутренняя стена здания и возник пожар.