Киев, 23 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Украинская полиция начала проверку одного из ночных клубов Киева из-за песен на русском языке, которые играли в заведении. Об этом 23 февраля написал Telegram-канал «РБК Украина».

Zuma/ТАСС

В посте уточнили, что в клуб приехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители поговорили с руководством заведения и персоналом.

Ранее в украинских Telegram-каналах появилось видео, как посетители клуба танцуют под песни уехавшего из России Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и гражданина Казахстана Адиля Жалелова, известного под псевдонимом Скриптонит.

21 февраля петиция о запрете песен на русском языке, размещенная на сайте правительства Украины, набрала 25 тыс. подписей. Авторы документа предлагают запретить использование песен на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Они заявили, что русскоязычные песни якобы вредят украинской идентичности и распространяют «российскую пропаганду». Также составители обращения надеются на то, что ограничения буду способствовать развитию и популяризации украинской музыки.

В июле 2023 года, киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги. Это коснулось объектов материальной и духовной культуры.

22 февраля этого года сотрудница украинского банка отказалась обслуживать клиента, говорящего на русском языке, на фоне этого в отделении завязалась словесная перепалка. Сотрудница утверждает, будто не понимает русский язык, и настойчиво просит клиента начать общаться на украинском. В ответ молодой человек упрекает женщину в несоблюдении законов страны и напоминает, что банки обязаны обслуживать клиентов и на русском, и на украинском языках.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 февраля 2025 года сообщил, что российская делегация в ходе переговоров с представителями США в Эр-Рияде разъяснила позицию Москвы о необходимости остановить попытки киевского режима истребить все русское. Было указано, что такую политику нужно пресекать самым жестким образом.