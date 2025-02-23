Варшава, 23 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что переговоры являются единственным способом разрешить конфликт на Украине. Об этом 23 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда.

Global Look Press/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency

Польский лидер накануне встречался с американским коллегой. Трамп рассказал ему о своих планах по урегулированию украинского кризиса.

«Он отметил, что должен вести переговоры. И другого выхода здесь нет, потому что это единственный путь к окончанию <конфликта>», — процитировала Дуду пресс-служба канцелярии президента в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, Трамп считает принципиально важным, чтобы боевые действия на Украине завершились, и считает единственным способом сделать это переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 февраля подчеркнул, что Москва нацелена на мирное разрешение украинского конфликта. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 12 февраля договорились о целесообразности мирных переговоров по урегулированию кризиса. К такому же заключению пришли делегации России и США в ходе встречи в Эр-Рияде, прошедшей 18 февраля.

20 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. При этом он добавил, что есть разногласия между Москвой и киевским режимом по этому вопросу.

Военный эксперт, политолог, капитан 1 ранга Василий Фатигаров в разговоре с ИА Регнум отметил, что США в конфликте на Украине занимают сторону победителей, как это было и в годы Второй мировой войны. По его словам, Трамп понял, что Россия рано или поздно разгромит украинскую армию, и не хочет, чтобы американцы оказались среди проигравших.