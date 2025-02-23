Хельсинки, 23 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Финляндия не собирается открывать границу с Россией. Об этом 22 февраля заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

IMAGO/Emmi Korhonen/ТАСС

По его словам, у властей есть данные о том, что Россия якобы намерена использовать границу для направления потока приезжих в государство.

«Мы вынуждены серьезно относиться к вопросам общей безопасности. Независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделках с недвижимостью, мы должны ужесточать контроль в этих сферах», — процитировала его газета Keskisuomalainen.

Он отметил, что для выстраивания отношений с соседствующими государствами России следует вести себя по-другому. В текущей же ситуации продолжать развивать обоюдный туризм и торговлю невозможно, подчеркнул глава минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ. По его мнению, сначала Россия должна принять меры, чтобы ситуация с приезжими не повторилась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе. Она назвала подобные обвинения проявлением двойных стандартов Запада.