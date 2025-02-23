Москва, 23 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросившим 300 шайб.

Максим Константинов/ТАСС Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв

Шипачёв забил гол в ворота московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ и довёл общее число своих шайб до 300. На это ему понадобилось 1042 матча.

Лучшим снайпером в истории КХЛ является Сергей Мозякин, на счету которого 419 шайб.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября 2024 года Шипачёв повторил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в КХЛ, в игре с «Нефтехимиком» он отдал голевую передачу. А 29 октября в матче против «Северстали» он стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, а также серебряным призёром Игр-2022, чемпионом мира (2014) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ он ранее выступал за череповецкую «Северсталь», санкт-петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».