Вашингтон, 23 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Президенту Польши Анджею Дуде пришлось 1,5 часа ожидать встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Notes From Poland.

Global Look Press/Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Встреча состоялась на полях Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне. В итоге разговор глав государств продлился 10 минут, хотя планировалась часовая встреча. Приезд Трампа на CPAC задержался, затем американский лидер выступал с речью.

«За кулисами CPAC президент Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и подтвердил наш тесный союз. Президент Трамп также похвалил президента Дуду за обязательство Польши увеличить свои расходы на оборону», — привело издание заявление пресс-службы Белого дома.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент Польши Дуда прождал Трампа 1,5 часа за дверью, чтобы поговорить с ним 10 минут

Дуда заявил, что, несмотря на сокращенный формат беседы, он успел обсудить с Трампом важные темы. По его словам, глава Белого дома пообещал посетить Польшу, но не уточнил, когда. Трамп выразил решимость добиться прекращения конфликта на Украине. Единственным способом достичь этой цели Трамп назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил Дуда. Также президент США назвал Польшу лучшим союзником Вашингтона, добавил польский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Трампа и Дуды состоялась 22 февраля. Польский президент был первым европейским лидером, совершившим официальный визит в США после инаугурации Трампа. По итогам беседы Дуда рассказал, что обсудил с американским коллегой создание в Польше американской базы «Форт Трамп».

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся полтора часа. Лидеры двух стран, обсуждая тему Украины, согласились с тем, что вооруженный конфликт можно урегулировать путем переговоров. Они договорились о продолжении контактов, включая личные встречи. Путин поддержал тезис американского коллеги о том, что наступило время работать вместе.