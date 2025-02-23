Вашингтон, 23 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине доказал НАТО эффективность дешевых беспилотников, в том числе и против дорогих видов оружия. Об этом заявил американский новостной портал Business Insider в статье, опубликованной 22 февраля.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

Отмечается, что ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказывал, что БПЛА меняют способ ведения военных действий, и назвал подобный сдвиг ключевым наблюдением из украинского конфликта.

С ним согласился глава минобороны Швеции Пол Йонсон, который счел необходимым создавать более автономное вооружение, глядя на опыт спецоперации. Он уточнил, что на данный момент к разработкам беспилотников с искусственным интеллектом уже приступили, а в сфере развития БПЛА продолжают происходить значительные инновации.

«Масштаб и объем происходящего на Украине, а также то, как быстро появляются технологические разработки, заставили нас осознать, что это область, в которую нам нужно вкладывать значительные средства», — подчеркнул министр.

По данным издания, того же мнения придерживается и министр обороны Дании, который указал на сопоставимость возможностей дешевых дронов с возможностями дорогих западных систем вооружения. Его коллега из Латвии Андрис Спрудс добавил, что республика тоже начала укреплять свои дроны на всех уровнях.

В материале указывается, что западные страны начали готовиться к вероятной войне дронов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что в вооруженном украинском конфликте обе стороны активно применяют БПЛА и их востребованность продолжает расти. В этой сфере новые разработки появляются с большой скоростью, и солдаты ВС РФ научились реагировать на них почти молниеносно.

В декабре глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в ВС РФ собираются создать новые подразделения — войска беспилотных систем. Министр подчеркнул важную роль дронов на поле боя и сообщил, что в армии используют 65 видов БПЛА, включая наземные робототехнические комплексы и безэкипажные катера.

Кроме того, ранее итальянский наемник Вооруженных сил Украины рассказал, что российские солдаты воюют «слишком хорошо», и добавил, что раньше у России было мало беспилотников, а теперь ВС РФ «господствует в небе».