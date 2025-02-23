Санкт-Петербург, 23 февраля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп говорит о том, что не видит смысла в участии главы киевского режима Владимира Зеленского в переговорах между Вашингтоном и Москвой, чтобы не поощрять других лидеров государств поступать так же, как Зеленский. Об этом в воскресенье, 23 февраля, рассказал политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум. Специалист уточнил, что Зеленский не проявил лояльности к Трампу ни в прошлый президентский срок, ни в нынешний.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Трамп 21 февраля заявил, что переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают обязательного участия Зеленского. Глава Белого дома добавил, что глава киевского режима пока что очень плохо проявил себя в роли переговорщика.

Политолог рассказал, что многие связывают подобные слова Трампа с личной обидой президента США на главу киевского режима. Именно Зеленский стал чуть ли не ключевой фигурой, из-за которой Трампу пытались объявить импичмент на первом президентском сроке, сообщил эксперт. Однако, по его мнению, высказывания Трампа не связаны с какой-либо обидой, скорее всего, это чёткий политический расчёт.

«Трамп понимает, если ты не отплатишь человеку, который проявил по отношению к тебе неблагодарность, то ты поощряешь других поступать так же. А он как раз сейчас занимается тем, что выстраивает вертикаль власти, в рамках которой только лояльность к нему определяет место в нынешний иерархии. И Зеленскому, который не проявлял эту лояльность тогда, в прошлое президентство, не проявлял эту лояльность во время избирательной кампании, открыто делая ставку на Байдена, и сейчас поведя себя таким образом, грубо говоря, место у параши»,— объяснил Светов.

По словам специалиста, американцы крайне гуманно обращаются с Зеленским, до сих пор сохраняя ему жизнь. Ранее они разбирались жёстко и сразу с такими капризными фигурами, напомнил политолог. Он привёл в пример похожую ситуация, которая была во Вьетнаме 50 лет назад.

«Президент Южного Вьетнама находился в такой же ситуации, как Зеленский. Проигрыш был, но он чего-то начал американцам говорить. Те устроили переворот, расстреляли его окружение, и появился новый президент. Победить это не помогло, но тем не менее подход американцев понятен. То есть тогда так разбирались, а Зеленскому пока позволяют ещё выкобениваться»,— рассказал собеседник агентства.

Эксперт допустил тот факт, что Украина может принять участие в переговорах между Россией и США в ближайшее время. Как пояснил Светов, президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности вести диалог с украинской стороной, но весь вопрос в том, кто будет подписывать итоги соглашений.

«Можно вспомнить ситуацию, как Россия дала деньги в долг, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Приходит потом другой бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим. — Прим. ред.) и говорит, что платить не будет, так как это не он подписывал. Потом Порошенко подписывает Минские соглашения. Приходит Зеленский и говорит, что выполнять не обязан, так как это не он подписывал. Так чего мы получим, если Зеленский подпишет мирное соглашение, а потом придут люди, которые скажут это не наше соглашение. России необходимо, чтобы соглашение подписано было тем, кому Украина дала легитимность в результате выборов, и тем, кто хоть какое-то время в этой должности будет выполнять установленные условия»,— заявил политолог.

Собеседник агентства при этом добавил, что с трудом может себе представить переговоры между Путиным и Зеленским. Президент России так тяжело и личностно переживает гибель российских бойцов на фронте, что встретиться с человеком, по приказу которого они гибнут, вряд ли возможно, в заключении сообщил Светов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале отношения Украины и США начали накалятся из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, глава киевского режима выразил недовольство тем, что Трамп провел разговор с Путиным раньше, чем с ним.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если и дальше будет «поливать грязью» американского лидера. К критике Зеленского присоединился и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, отметив, что высказывания украинца являются оскорбительными для главы Белого дома.

19 февраля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Киев может пойти на любые провокации, в том числе и использование «грязной бомбы», чтобы сорвать мирные переговоры по украинскому урегулированию. Он добавил, что от Зеленского можно ждать и атак по своим собственным городам и мирному населению.

Путин также неоднократно отмечал, что украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства несмотря на военное положение. Сейчас единственным легитимным органом власти осталась лишь Верховная рада, однако при нелегитимности президента и остальные органы власти также утратили свою правомочность.