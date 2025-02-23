Москва, 23 февраля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представил новый проект — «Культурный фронт. Приближая Победу». В рамках него россиянам расскажут о вкладе деятелей культуры и искусства в борьбу за Победу, сохранении культурного наследия в годы войны, а также о представителях культуры, которые вдохновляют тех, кто сегодня противостоит нацизму.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Один из видеорассказов проекта будет посвящен истории легендарной песни «Священная война». Стихи Василия Лебедева-Кумача прозвучали по радио уже 24 июня 1941 года, а спустя два дня композитор Александр Александров написал к ним музыку. Первое исполнение песни состоялось на Белорусском вокзале 26 июня, откуда бойцы уезжали на фронт.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились 45 тыс. представителей культуры, из них сформировали 4 тыс. фронтовых бригад. Для бойцов выступали артисты, музыканты, певцы и циркачи. Они, рискуя жизнью, провели более 1,35 млн представлений, поднимая боевой дух солдат на передовой, кораблях, аэродромах, в госпиталях и тылу. Их выступления вдохновляли бойцов на подвиги, а искусство стало настоящим оружием в борьбе за Победу.

Проект «Культурный фронт. Приближая Победу» является не только данью памяти героям прошлого, но и мостом, соединяющим поколения. Через серию видеороликов зрители узнают в том числе о театральных постановках в блокадном Ленинграде, эвакуации музейных ценностей и создании агитационных плакатов. Отдельное внимание будет уделено военным песням, таким как «Синий платочек», которые стали символами эпохи.

«Современные деятели искусства, музыканты, писатели и актеры вновь встают в строй, поддерживая тех, кто сегодня защищает мир от нацизма. Их творчество становится голосом правды, способным объединять, вдохновлять и напоминать о цене свободы», — отметили организаторы проекта.

Они также заявили, что проект будет не только памятью об истории, но и призывом к действию. Он напомнит о цене свободы и пригласит каждого стать частью этого культурного движения.

Как передавало ИА Регнум, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 23 февраля призвала формировать культурную элиту России из участников специальной военной операции. По ее словам, нужно создавать условия, чтобы в литературу, театр, кино и музыку приходили талантливые бойцы, которые сражались с врагом. Это нужно для духовного здоровья нашего общества.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.