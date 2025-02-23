Бейрут, 23 февраля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Четыре истребителя Израиля пролетели на очень низкой высоте над ливанским Бейрутом в момент церемонии похорон бывшего лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы 23 февраля. Это подтвердил глава израильского минобороны Исраэль Кац.

Отмечается, что когда на место проведения церемонии доставили гробы с телами Насраллы и бывшего председателя Исполнительного совета «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина, самолеты пролетели над южными районами Бейрута, сымитировав налет на город.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949434" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Самолеты ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон генсека «Хезболлы»

«Самолеты ВВС Израиля, пролетающие сейчас над Бейрутом, над похоронами Хасана Насраллы, передают четкий сигнал тем, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль: это будет их конец», — сообщил Кац, его слова передает The Times of Israel.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в результате атаки ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте погиб Насралла. Новым руководителем группировки назначили Сафи ад-Дин, которой затем, по заявлениям Израиля, был ликвидирован 22 октября. Следующим лидером был избран шейх Наим Касем.

1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана, объявив своей целью — уничтожение объектов шиитского движения «Хезболла». 27 ноября было подписано соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Тель-Авив также заявил о выводе войск из соседней страны.