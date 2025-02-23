Бейрут, 23 февраля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Четыре истребителя Израиля пролетели на очень низкой высоте над ливанским Бейрутом в момент церемонии похорон бывшего лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы 23 февраля. Это подтвердил глава израильского минобороны Исраэль Кац.

Отмечается, что когда на место проведения церемонии доставили гробы с телами Насраллы и бывшего председателя Исполнительного совета «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина, самолеты пролетели над южными районами Бейрута, сымитировав налет на город.

Самолеты ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон генсека «Хезболлы»

«Самолеты ВВС Израиля, пролетающие сейчас над Бейрутом, над похоронами Хасана Насраллы, передают четкий сигнал тем, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль: это будет их конец», — сообщил Кац, его слова передает The Times of Israel.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в результате атаки ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте погиб Насралла. Новым руководителем группировки назначили Сафи ад-Дин, которой затем, по заявлениям Израиля, был ликвидирован 22 октября. Следующим лидером был избран шейх Наим Касем.

1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана, объявив своей целью — уничтожение объектов шиитского движения «Хезболла». 27 ноября было подписано соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Тель-Авив также заявил о выводе войск из соседней страны.