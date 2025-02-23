Москва, 23 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Последствия самого большого пакета санкций ударят по Британии, а не по России. Об этом 23 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Санкционная война вынудила нас перестроить экономику, что сказалось положительно для нас, но оказало негативное влияние на европейские страны», — приводит его слова Lenta.ru.

Депутат добавил, что последствия новых санкций ударят прежде всего по самим британцам. По его словам, это очередная ошибка некоторых политических деятелей, которая негативно сказывается на экономическом развитии этих стран.

Чепа подчеркнул, что западные страны рассчитывали на то, что двумя-тремя пакетами санкций разрушат экономику России, дестабилизируют ситуацию внутри страны, но все их планы сорвались.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что Лондон введёт самый большой пакет антироссийских санкций с начала специальной военной операции.

Газета The Telegraph писала, что 24 февраля британские власти объявят о новом пакете помощи киевскому режиму. Отмечалось, что правительство Великобритании намерено сохранять курс на поддержку Украины, несмотря на серьёзное осложнение отношений между Вашингтоном и Киевом.

21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затрагивает тему смягчения санкционного давления в рамках урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что страна сделала многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации.