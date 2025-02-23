Санкт-Петербург, 23 февраля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Из аварийно севшего в аэропорту Пулково самолета авиакомпании Nordwind высадили 434 пассажира. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В настоящее время 434 пассажира, из них 25 детей, благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково», — процитировало ее «РИА Новости».

Уточняется, что в пункт назначения пассажиры вылетят резервным бортом. На время ожидания им предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, вынужден был сесть в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности. Он благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу при поддержке наземных служб аэропорта.

19 февраля в аэропорту Норильска успешно сел пассажирский самолет Boeing 737 из Красноярска, экипаж которого во время полета передал диспетчерам информацию о неисправности закрылков. Пассажиры штатно покинули борт после приземления. В самолете находился 157 человек, включая шестерых членов экипажа.