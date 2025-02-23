Москва, 23 февраля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 23 февраля назвал среди условий для возвращения зарубежных компаний в Россию их обязательное присутствие в Крыму и новых регионах.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В интервью журналисту Павлу Зарубину министр отметил, что, возвращаясь в Россию, у брендов не должно быть никаких исключений по работе в Крыму и новых регионах, потому что территория России едина.

«Размещая свои подразделения, они (иностранные компании. — Прим. ред.) должны иметь в виду, что не должно быть никаких «лагун», — заявил политик.

Также Мантуров прокомментировал возможное возвращение Boeing, отметив, что российские авиакомпании точно не откажутся от отечественных самолетов в случае появления на рынке американского производителя. Кроме того, министр подчеркнул, что в случае с автопромом компании не смогут вернуться на рынок с такой же легкостью, как его покинули.

«У нас хорошая память, и просто так мы такие решения принимать не будем», — добавил Мантуров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Мантуров заявил, что РФ готова рассмотреть предложение о сотрудничестве в случае, если компания Boeing решит вернуться к закупке титана в России.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что Boeing якобы планирует вернуться на российский рынок. По данным канала, сначала компания планирует разрешить ремонт и покупку подержанных самолетов, а затем восстановит полноценную работу в России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видел никаких заявлений от представителей компании о возвращении.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 20 февраля заявлял, что преждевременно говорить о возможном возвращении в Россию иностранных компаний до окончания переговоров с США. Он отметил, что на данный момент неизвестно, какие санкции будут отменены.

При этом Мантуров 20 февраля подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Он добавил, что к настоящему времени в важнейших для технологического суверенитета отраслях приоритет отдан отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза.