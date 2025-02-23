Тель-Авив, Израиль, 23 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направляет танковую дивизию в район палестинского Дженина впервые за 20 лет. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба армии.

Israel Defense Forces

Радиостанция Kan уточнила, что ЦАХАЛ расширяет начатую месяц назад контртеррористическую операцию в северной части Западного берега реки Иордан. При этом израильские танки заходят в район Дженина впервые с момента проводившейся 20 лет назад израильской военной операции «Защитная стена».

«Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции продолжают операцию по пресечению терроризма на севере Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан. — Прим. ред.) и расширяют наступательную активность в этом районе. Бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» начали действовать в дополнительных деревнях в районе Дженина, в то же время танковая дивизия будет действовать в Дженине в рамках наступательных усилий», — сказано в заявлении армии.

Говоря о вводе танков в район Дженина, министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что уже 40 тыс. палестинцев покинули территорию лагерей беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс. В этих местах не осталось мирного населения. Кац приказал военным не допускать граждан обратно.

Ранее, 21 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение командованию ЦАХАЛ провести контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан после прогремевших вечером 20 февраля взрывов в автобусах на парковках в Бат-Ям. Вместе с этим он поручил усилить превентивные меры в городах страны для предотвращения возможных атак.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива, прогремело несколько взрывов. Отмечалось, что всего взорвалось три автобуса. Полиция проверяет версию теракта. О жертвах не сообщалось.

Позже стало известно, что два взрывных устройства обнаружили в двух автобусах. Бомбы были обезврежены специалистами. Уточнялось, что вес взрывных устройств составляет около пяти килограммов, к одной из неразорвавшихся бомб была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском. По данным полиции, в результате взрывов и последующих возгораний никто не пострадал.