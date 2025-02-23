Бейрут, 23 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пролетели на низкой высоте над Бейрутом в момент начала похорон экс-генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом 23 февраля сообщил новостной портал Lebanon Debate.

Major Ofer

Над городом были замечены четыре истребителя. Отмечается, что ситуация напоминала имитацию налета на Бейрут. Это произошло в момент, когда на стадион, где началась церемония, доставили гробы с телами Насраллы и экс-председателя исполнительного совета движения Хашема Сафи ад-Дина.

В этот момент к месту проведения церемонии направлялись десятки тысяч людей.

Публичные похороны ранее откладывались по соображениям безопасности. Стадион Camille Chamoun Sports City в Бейруте способен вместить порядка 50 тыс. человек, на поле также организовали дополнительные сидячие места.

Как сообщало ИА Регнум, в результате удара, нанесённого ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, погиб Насралла. Главой «Хезболлы» был назначен Сафи ад-Дин. ЦАХАЛ 22 октября заявила о его ликвидации. Новым лидером движения был избран шейх Наим Касем.

1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана, объявив, что цель вторжения — уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Тель-Авив обязался вывести войска из соседней страны.