Вашингтон, 23 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Шаги американского президента Дональда Трампа и его команды по мирному разрешению конфликта на Украине вызывают опасения у азиатских союзников США. Об этом 23 февраля написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«В частном порядке некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по вопросу спорных азиатских территорий или допустить, чтобы ядерная программа КНДР оставалась угрозой», — говорится в публикации.

Уточняется, что на данный момент у США действуют взаимовыгодные оборонные пакты с Японией, Филиппинами, Южной Кореей и Таиландом.

Исполнительный директор консалтинговой фирмы Amador Research Services, экс-сотрудник администрации президента Филиппин Хулио Амадор заявил изданию, что последние шаги американской администрации по вопросу Украины вызвали беспокойство в системе безопасности, так как могут свидетельствовать о том, что азиатским союзникам США придется взять на себя ответственность за собственную оборону.

Научный сотрудник Центра политических исследований в Азии вашингтонского Брукингского института Линн Куок высказала такое же мнение, отметив, что Трамп в итоге может начать добиваться экономического урегулирования с Китаем.

«Если Вашингтон готов заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным за счет Европы, Азия может только спросить, сделает ли он то же самое с Си Цзиньпином за счет Азии», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эри-Рияде состоялись переговоры между Россией и США. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы двух стран в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля заявил, что Евросоюз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров по разрешению украинского конфликта. Он уточнил, что в этом случае главная цель, с которой согласны США, что конфликту на Украине должен быть завершен таким способом, который станет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех его сторон.

Депутат Европарламента из Финляндии Мики Аалтола 22 февраля заявил, что Трамп выдвинул ЕС жесткие условия, дав блоку три недели на подписание капитуляции Украины. По его словам, в противном случае глава Белого дома пригрозил вывести американские войска из Европы.

Трамп заявил 19 февраля, что Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине. Он подчеркнул, что администрация экс-президента США Джо Байдена даже не пыталась добиться мирного разрешения ситуации, в то время как Европа потерпела неудачу.