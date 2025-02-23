Бейрут, 23 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Израильские самолёты нанесли удары по объектам на востоке и юге Ливана в момент похорон бывшего генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом 23 февраля сообщило ливанское агентство NNA.

Matias Delacroix/AP/ТАСС

«Израиль осуществил налёты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане», — говорится в сообщении.

Кроме того, в момент начала церемонии похорон четыре израильских истребителя появились в небе над Бейрутом, имитировав налет на город.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября 2024 года израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. Кроме Насраллы, погибли глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников. Новым лидером «Хезболлы» избрали шейха Наима Касема.

7 февраля израильский телеканал Kan опубликовал видео момента убийства Насруллы. На записи видно, что удар нанесли в дневное время по району, где находился лидер ливанских шиитов. На момент атаки там были посторонние люди.