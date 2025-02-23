Нейпьидо, 23 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, но в приоритете находится российский бизнес. Об этом 23 февраля заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что пока юридических обращений не было, но явно идёт зондирование в информационном поле.

«Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость. Кто-то в пошив одежды, изготовление продукции и так далее, в продвижение», — отметил он в кулуарах 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Решетников обратил внимание на важность того, чтобы эти деньги не сгорели. Поэтому российские власти будут очень внимательно смотреть и относиться к каждому случаю индивидуально, подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля платформа Kokoc Group опубликовала исследование, где обозначила, что в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов после того, как покинули страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.

20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула условие, согласно которому зарубежным компаниям нужно начать уважать историю России и героев спецоперации, чтобы снова вернуться на российский рынок. Она уточнила, что раз иностранный бизнес превратил себя в инструмент «политической борьбы и гибридной войны», то теперь им придется продемонстрировать уважение.

19 февраля заявили в Минпромторге РФ заявили, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. Там отметили, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции.