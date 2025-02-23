Лондон, 23 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Украина и Россия должны заключить такое мирное соглашение, которое даст надежные гарантии безопасности украинской стороне. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Максим Гучек/РИА Новости/БелТА

«Это в их интересах. Мирное соглашение, которое не помешает [президенту России Владимиру] Путину снова напасть, будет катастрофой для всех», — написал он в статье для газеты The Sun.

Стармер подчеркнул, что Украина должна стать полноценным участником переговоров о своем будущем. По мнению британского премьера, мир будет прочным, только если украинская сторона получит «надежные» гарантии безопасности. Он отметил, что Соединенным Штатам следует быть их частью, потому что это также касается и американских интересов.

Британский премьер-министр добавил, что открыт к обсуждению темы отправки войск страны на Украину после мирного соглашения.

Ранее, 23 февраля, газета The Wall Street Journal написала, что Стармер может представить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине 27 февраля. Издание отметило, что страны планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению.

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия и США пришли к выводу о том, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что донес до американской стороны недопустимость появления миротворцев из стран альянса на территории Украины.

19 февраля российский лидер говорил, что переговорный процесс пройдет с участием Украины. Он подчеркнул, что никто не исключал украинскую сторону из этого процесса.

При этом Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Помимо этого, Украина должна признать территориальные реалии и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.