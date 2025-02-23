Балаково, Саратовская область, 23 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. У подъезда пятиэтажного дома в Балаково Саратовской области произошел взрыв. Об этом 23 февраля сообщили Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел на улице Набережная Леонова. Утверждается, что в момент взрыва из подъезда выходили муж с женой и их ребенок. Мужчина с малышом оказались на улице чуть раньше, поэтому не пострадали. Женщину доставили в больницу с травмами ног и спины.

Прилегающую к месту происшествия территорию оцепили. Место обследуют полицейские. Жильцов из дома эвакуировать не стали, но начался поквартирный обход.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января три человека пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Петрозаводске. В этот же день ранее два человека пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве. По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.