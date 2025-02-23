Санкт-Петербург, 23 февраля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет компании Nordwind, вылетевший 23 февраля из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, готовится к вынужденной посадке в Санкт-Петербурге. Причина — в технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36 мск», — сообщили в ведомстве.

В связи с экстренной посадкой авиалайнера наземные службы аэропорта приведены в готовность.

По данным Telegram-канала «112», в самолете, предварительно, произошел отказ двигателя.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в аэропорту Норильска успешно сел пассажирский самолет Boeing 737 из Красноярска, экипаж которого во время полета передал диспетчерам информацию о неисправности закрылков. Перед посадкой авиалайнер в течение часа вырабатывал топливо. Пассажирам о неисправности не сообщали, они штатно покинули борт после приземления. В самолете находился 157 человек, включая шестерых членов экипажа.