Украинские военкомы насильно мобилизовали двух священников УПЦ
«Страна. ua»: украинские военкомы насильно мобилизовали двух священников УПЦ
Киев, 23 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в течение последнего времени насильно мобилизовали на Украине двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 23 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».
Уточняется, что 20 февраля украинские военкомы в дневное время насильно забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря отца Андрея Бацулу, которого затем увезли в учебный центр «Десна», и сейчас с ним нет связи.
Кроме того, днем ранее работники ТЦК насильно увезли священника УПЦ Павла Кушнирчука из Житомирской области. Супруга священнослужителя рассказала в соцсетях, что ее мужа увезли в черниговском направлении и сейчас с ним также нет связи.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 февраля житель несколько месяцев назад освобожденного от украинских формирований населенного пункта Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой Народной Республике Олег Гиманов рассказал, что сотрудники ТЦК выманивали мужчин и вручали им повестки под предлогом якобы оказания гуманитарной помощи, которую на самом деле никто выдавать не собирался.
Издание «Страна. ua» 22 февраля сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.
Перед этим, 16 февраля, следовавшего вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева сняли с поезда и направили в ТЦК в Луцке. В этом случае военкомов не остановило даже наличие брони у спортсмена.
В СМИ Украины каждый день появляются сообщения о насильственной мобилизации в украинские формирования на улицах и в транспорте. Кроме того, в Сети публикуют многочисленные кадры, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и насильно сажают в микроавтобусы. Кроме того, в украинский обиход вошли связанные с этим явлением слова «бусификация» и «людоловы».