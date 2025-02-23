Киев, 23 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в течение последнего времени насильно мобилизовали на Украине двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 23 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Соцсети Павел Кушнирчук

Уточняется, что 20 февраля украинские военкомы в дневное время насильно забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря отца Андрея Бацулу, которого затем увезли в учебный центр «Десна», и сейчас с ним нет связи.

Кроме того, днем ранее работники ТЦК насильно увезли священника УПЦ Павла Кушнирчука из Житомирской области. Супруга священнослужителя рассказала в соцсетях, что ее мужа увезли в черниговском направлении и сейчас с ним также нет связи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 февраля житель несколько месяцев назад освобожденного от украинских формирований населенного пункта Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой Народной Республике Олег Гиманов рассказал, что сотрудники ТЦК выманивали мужчин и вручали им повестки под предлогом якобы оказания гуманитарной помощи, которую на самом деле никто выдавать не собирался.

Издание «Страна. ua» 22 февраля сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.

Перед этим, 16 февраля, следовавшего вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева сняли с поезда и направили в ТЦК в Луцке. В этом случае военкомов не остановило даже наличие брони у спортсмена.

В СМИ Украины каждый день появляются сообщения о насильственной мобилизации в украинские формирования на улицах и в транспорте. Кроме того, в Сети публикуют многочисленные кадры, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и насильно сажают в микроавтобусы. Кроме того, в украинский обиход вошли связанные с этим явлением слова «бусификация» и «людоловы».