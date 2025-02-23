Киев, 23 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Возможное соглашение Украины с США по полезным ископаемым является прекрасной возможностью для стратегического партнерства. Об этом 23 февраля заявил советник министра обороны Украины Александр Кубраков.

Ранее чиновник занимал должность вице-премьера по восстановлению.

«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — отметил он в интервью японскому телеканалу NHK.

Кубраков предположил, что участие Соединенных Штатов Америки в разработке ресурсов позволит улучшить двусторонние отношения и сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов. С тех пор два государства обсуждают условия и пока не пришли к соглашению.

Изначально глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать условии, так как в проекте значилось требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых и не было никаких гарантий безопасности Украины. Он назвал такое предложение США «несерьезным разговором».

22 февраля стало известно, что новый проект США по украинским ископаемым оказался жестче предыдущего. В условия сделки вошли не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью, а также половина доходов от портов и другой инфраструктуры. При этом в Вашингтоне заявили, что сделка строго коммерческая и не предполагает политических гарантий безопасности.

В тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина хочет указать в финальной версии документа либо сумму выплаты Вашингтону в размере 500 млрд долларов, либо закрепить только механизм обмена.