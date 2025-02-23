Екатеринбург, 23 февраля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Свердловский областной суд арестовал 20-летнего Давида Анашкина, который вместе с братом и другом выкрал двух девушек и несколько часов издевался над ними на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом 23 февраля сообщается в Telegram-канале суда.

Telegram/Свердловский областной суд

Отмечается, что Анашкин арестован до 4 апреля включительно. Он обвиняется по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц, похищении двух лиц с применением насилия по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего и принуждении к действиям сексуального характера, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля группа молодых людей похитила двух девушек, праздновавших день рождения в квартире одной из них, после чего отвезла их на автомойку. Там подозреваемые раздели девушек до нижнего белья и поставили их на колени, избивали и обливали их холодной водой. Всё происходящее мучители сняли на камеру и пригрозили девушкам расправой, если об этом кто-то узнает.

На кадрах 18-минутного видео издевательств в том числе видно, как Давид угрозами заставляет одну из девушек в боксе автомойки встать на колени и направляет ей в лицо струю воды. Девушка просит прощения и прекратить издевательства. Но парень продолжает осыпать её оскорблениями и обливать химикатами.

Как сообщали родственники братьев Анашкиных, мать подозреваемых умерла более 8 лет назад, а отца-грузина они никогда не видели.