Москва, 23 февраля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Находясь на передовой в зоне спецоперации, бойцы чувствуют, что их поддерживает вся Россия. Об этом 23 февраля рассказал ветеран СВО, полный кавалер ордена Мужества, полковник, участник программы «Время героев» Александр Тихонов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Военный рассказал, что, когда началась спецоперация, он ощутил, как вся страна объединилась. Видя, как волонтеры помогают выполнять задачи, он почувствовал, что бойцы не одни на линии боевого соприкосновения. На позиции приезжало много бесстрашных, неравнодушных людей, чтобы помочь военным.

«Я почувствовал поддержку всего народа — как народа большой России, так и народа, который мы пришли освобождать, — их благодарность и помощь. Это чувствовалось всегда», — рассказал Тихонов в интервью ТАСС.

Тихонов — уроженец чувашского села Сабанчино. Он рассказал, что во время службы всегда скучал по своей малой родине.

В 2005 году он окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище имени М. Н. Чистякова. За годы службы прошел все командные должности. С отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге и был назначен на должность командира артиллерийского соединения.

Тихонов участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии. В должности командира соединения руководил выполнением задач в рамках СВО. Его подчиненные были удостоены более 1,5 тыс. государственных наград, а соединение стало гвардейским.

Тихонов рассказал, что для него любить Родину — значит жить для нее и для людей.

«Сегодня многие ребята на специальной военной операции выполняют задачи, ежедневно рискуя жизнью. Большинство из них там не потому, что так надо, а потому, что они по-другому не могли. И еще раз повторюсь: защитник Отечества — это просто повседневная жизнь настоящего мужчины», — отметил он.

Он был назначен на вышестоящую должность и выполнял задачи в составе управления объединений, группировки, руководя несколькими частями и соединениями. Поступил в Академию Генерального штаба, где в настоящее время получает образование стратегического уровня, изучая вопросы национальной безопасности и обороны государства.

Полковник Тихонов — один из 83 участников первого потока программы «Время героев», стартовавшей в мае 2024 года. В конце июля он приступил к стажировке под наставничеством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. За два месяца военный познакомился на практике с основами государственного и муниципального управления, деятельностью органов государственной власти.

Программу «Время героев» он назвал великолепным фундаментом для дальнейшей большой карьеры государственного гражданского служащего.

«Когда я был зачислен на программу, не мог даже предположить, какая она будет грандиозная, динамичная, с такими прекрасными профессионалами», — сообщил Тихонов.

Он рассказал, что вдохновлен и испытывает огромное чувство благодарности к команде, которая вкладывает в процесс всю душу. За полгода 83 участника, которые еще вчера были на поле боя, стали настоящей семьей. Тихонов отметил, что считает своих товарищей настоящими друзьями и братьями.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ее участники — ветераны и участники СВО проходят специальное обучение для государственной службы. Президент России Владимир Путин в декабре сообщил, что у первых участников «Времени героев» все складывается благополучно. Он подчеркнул, что все 83 человека из первого потока — достойные люди.