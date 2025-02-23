Вашингтон, 23 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Конфликт на Украине показал эффективность дешевых беспилотников, в том числе против дорогих видов вооружения, и в странах НАТО сделали соответствующие выводы. Об этом говорится в статье новостного портала Business Insider.

Алексей Коновалов/ТАСС

Издание указало на то, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в январе заявил, что дроны меняют способ ведения боевых действий. Он назвал этот сдвиг ключевым наблюдением из конфликта на Украине.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал одним из главных уроков украинского конфликта необходимость создавать более автономное вооружение. Он отметил, что уже идут разработки беспилотников с искусственным интеллектом, в сфере развития БПЛА происходят масштабные инновации.

«Масштаб и объем происходящего на Украине, а также то, как быстро появляются технологические разработки, заставило нас осознать, что это область, в которую нам нужно вкладывать значительные средства», — подчеркнул глава военного ведомства.

Глава минобороны Дании указал на то, что возможности дешевых дронов по своим характеристикам сопоставимы с возможностями дорогих западных систем. Его латвийский коллега Андрис Спрудс сообщил, что республика укрепляет свои беспилотники на всех уровнях вооруженных сил, говорится в материале, опубликованном 22 февраля.

Издание отметило, что внедрение дешевых беспилотников в армейские структуры не отменяет ценность сложных систем вооружений, но конфликт на Украине показал, что для успешных боевых действий требуется нечто больше, чем «изысканное оружие». По данным журналистов, Запад начал готовиться вероятной войне дронов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года отметил, что в конфликте на Украине обе стороны активно применяют беспилотники и их востребованность постоянно растет. В этой сфере постоянно появляются новые разработки, и российские бойцы научились реагировать на это почти молниеносно.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в декабре заявил, что в российской армии введут новый род войск — войска беспилотных систем. Он отметил важную роль дронов на поле боя и сообщил, что в армии используют 65 видов беспилотников, в том числе наземные робототехнические комплексы и безэкипажные катера.