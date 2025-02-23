Лондон, 23 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может представить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине 27 февраля. Об этом 23 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание отметило, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению. Европейские чиновники в беседе с газетой подчеркнули, что без помощи Трампа план Европы по отправке миротворцев на Украину ждет «тернистый путь».

«Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи», — заявил источник.

По мнению чиновников, план Европы рассматривает Соединенные Штаты в роли «опоры», при этом их армии не будет на территории Украины. Отдельно предполагается, что США могут разместить в соседних странах системы ПВО, которые смогут охватить в том числе украинские регионы.

Издание уточнило, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Вашингтон 24 февраля и проведет переговоры с Трампом. А 27 февраля на встречу с американским лидером прибудет Стармер.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Daily Telegraph 20 февраля написало, что ряд стран Европы хочет предложить президенту США разместить на Украине не менее 30 тыс. европейских военных. Отмечалось, что войска стран Европы планируется разместить в крупнейших городах Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Кривой Рог, а также в портах и на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе АЭС.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц публично высказался о невозможности отправки военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. А позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала США направить свои войска на Украину.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для Украины должны европейские страны и не входящие в этот регион государства. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для этих целей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля рассказал, что Россия внимательно отслеживает сообщения об отправке войск стран Европы на Украину. Представитель Кремля пояснил, что это вызывает у Москвы обеспокоенность, так как речь идет о направлении воинских контингентов стран НАТО.

Ранее, в мае 2024 года, президент России Владимир Путин предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.