Анкара, 23 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. После прихода к власти в США американского президента Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский попал в цугцванг (положение в шахматной партии, при котором любой следующий ход ухудшает ситуацию для попавшего в него). Об этом 23 февраля написала турецкая газета Milliyet.

РИА Новости/Валерий Шарифулин

«В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы сделаете, вы будете вынуждены развернуть свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа», — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что глава Белого дома потребовал от Киева половину ресурсов Украины в обмен на американскую помощь, из-за чего перед Зеленским встал выбор между утратой территории при заключении мира на условиях России и тем, чтобы отдать будущее Украины под американскую гегемонию.

Он также назвал еще одним важным аспектом сближения РФ и США укрепление на мировой арене позиций Саудовской Аравии, наследный принц которой Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием «Видение 2030».

«Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля президент США объявил о заинтересованности в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь. Вашингтон также представил свой вариант проекта сделки, однако Киев его не подписал.

Зеленский позднее заявил, что в проекте было требование Вашингтона вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых и не было никаких гарантий безопасности Киева. Он счел такое предложение американской стороны «несерьезным разговором».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заявили в ответ на это, что Зеленский солгал об отказе и согласился это сделать еще в Мюнхене, но через два дня объявил, что отказался от своего согласия. Трамп также обвинил киевский режим в срыве сделки по редкоземельным металлам, предупредив, что Вашингтон будет добиваться компенсации уже оказанной американской помощи.

Украинское издание NV 22 февраля сообщило, что новый проект США по ископаемым на Украине оказался жестче предыдущего. Уточнялось, что в новое соглашение вошли не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью, а также половина доходов от портов и другой инфраструктуры. Вместе с тем американская сторона отметила, что сделка носит исключительно коммерческий характер и не предполагает политических гарантий безопасности.