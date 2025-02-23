Киев, 23 февраля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в размере 500 млрд долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи полезных ископаемых. Об этом 23 февраля сообщил Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

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«Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объём помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего 90 млрд», — приводит агентство слова источника.

Также отмечается, что предметом дискуссии остаётся неуверенность Киева в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля рассказал, что проект соглашения предусматривает требование США к Украине вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьёзно».

Позже в этот же день Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной помощи.

22 февраля украинское издание NV написало, что новый проект США по украинским ископаемым оказался жестче предыдущего. В новое соглашение вошли не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью, а также половина доходов от портов и другой инфраструктуры. При этом в Вашингтоне заявили, что сделка исключительно коммерческая и не предполагает политических гарантий безопасности.