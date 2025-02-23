Киев, 23 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Украину ждут две волны миграции после окончания российской спецоперации. Об этом 22 февраля заявил украинский экономист, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Отмечается, что вначале территорию Украины покинут порядка 2 млн человек, которые по окончании спецоперации вернутся — это будет первая волна. Вторая же произойдет в том случае, если Украина войдет в состав Евросоюза.

«Но я ожидаю, что… вторая волна не будет больше 1–2 млн», — добавил эксперт в беседе с изданием Telegraf. ua.

По его словам, в Европе существует отложенный спрос на украинских мужчин для работы на предприятиях и из-за прекращения миграции граждан Украины тысячи заграничных фабрик и заводов не смогут набрать нужное количество работников.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря сообщила испанская газета El País, что Киев потребовал от Евросоюза прекратить оказывать помощь беженцам с Украины, чтобы те возвращались на родину. В публикации отмечалось, что от 6 до 10 млн граждан Украины находятся за границей и Киев пытается их вернуть на фоне глубокой демографической проблемы.

Кроме того, украинская пограничная служба отметила, что за сутки 22 декабря страну покинули рекордные 75 тыс. человек. Самая большая нагрузка отмечалась на границе с Польшей и Львовской областью.

В июле 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что Запад начнет депортировать украинских беженцев, потому что других способов пополнить ряды украинских формирований на передовой у НАТО нет. Киев также намерен взять в новобранцы и тех украинцев, у которых есть второе гражданство или вид на жительство в других странах, уточнила дипломат.