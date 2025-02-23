Москва, 23 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Турции обсудит широкий круг тем. Об этом 23 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация», — процитировал ТАСС спикера МИД.

Представители двух государств побеседуют о вопросах международной, двусторонней и региональной повестки, пояснила она. Точной даты рабочего визита российской делегации в Турцию дипломат не указала.

Как сообщало ИА Регнум, источник в МИД Турции отметил, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан на переговорах с Лавровым в Анкаре рассчитывает обсудить переговоры по разрешению украинского конфликта. Уточнялось, что приезд российской делегации ожидается 23 февраля, а сами переговоры пройдут на следующий день.

20 февраля, сообщалось, что Лавров в ходе встречи в ЮАР с Фиданом проинформировал его об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Также отмечается, что министры «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.