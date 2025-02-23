Тбилиси, 23 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Грузия смогла предотвратить открытие «второго военного фронта» против России, несмотря на усилия оппонентов. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Правительство Грузии сделало всё, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — отметил он.

Кобахидзе рассказал, что были прямые требования, призывы и прямая координация с радикальной оппозицией.

«Но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства», — добавил премьер.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что представители Запада давили на правительство Грузии, принуждая открыть «второй фронт» против России. Он также сообщил, что Запад требовал от грузинских властей ввести санкции против России и организовать чартерные рейсы, чтобы оправлять наемников на Украину. Но правительство отказалось выполнить эти требования.

В октябре 2024 года почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. При этом иностранный представитель признал, что армия республики продержится не более четырёх дней. По его мнению, после этого грузинам нужно было прятаться в лесах и вести партизанскую войну.