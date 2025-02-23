Москва, 23 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Никакой подготовки к новым российско-американским переговорам в Эр-Рияде, о которой ранее сообщал ряд западных СМИ, не ведется. Об этом 23 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — привел его слова ТАСС.

Американский президент Дональд Трамп 22 февраля заявил, что новые переговоры между представителями США и России начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии. Американский лидер также высказал мнение о том, что президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит встретиться для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Рябков 22 февраля рассказал, что новая встреча между представителями России и США должна пройти в течение ближайших двух недель на уровне глав профильных департаментов. Замглавы МИД РФ добавил, что принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций по всем вопросам между двумя странами уже достигнута.

Между представителями РФ и США 18 февраля состоялись переговоры. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Белого дома также должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу.