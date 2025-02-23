Москва, 23 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили четыре контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 23 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ… Отражены четыре контратаки противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки более 200 военных, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, транспортно-заряжающую машину, два артиллерийских орудия, четыре миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 850 военных, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортёров, 1991 боевую бронированную машину, 2143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные освободили 64% приграничья Курской области — свыше 800 из 1269 кв. км, изначально захваченных противником.

17 февраля Вооружённые силы РФ освободили село Свердликово в курском приграничье. В течение суток были отражены четыре контратаки украинских войск.