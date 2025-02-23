Москва, 23 февраля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин максимально далек от популизма. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Путин и популизм — это две несовместимые вещи, понятия. И будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения», — рассказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Отмечается, что таким образом Песков оценил подход российского лидера к переговорам по украинскому урегулированию.

Опубликованные 14 февраля данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что уровень поддержки населением России президента страны составил 78,3%. Отмечается, что еще 75,5% россиян одобряют его работу на посту главы государства.

В январе пресс-секретарь отмечал, что на уровень доверия российскому лидеру влияют, помимо прочих факторов, успехи на фронте. По его словам, вся страна ждет победы, это значительно воодушевляет россиян.