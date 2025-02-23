Москва, 23 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп является уникальным американским лидером с точки зрения устойчивости его власти. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

White House/via Globallookpress.com

Он напомнил, что Трамп победил на выборах с уникальным результатом для США, в том числе в штатах, которые относят к «сомневающимся». Кроме того, поддерживающая его Республиканская партия имеет большинство в обеих палатах конгресса.

«С точки зрения устойчивости его авторитета и его власти он — абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Для безоговорочной победы нужно было получить 270 голосов выборщиков, Трамп набрал 304. Еге сопернице от Демократической партии Камале Харрис осталось 167 голосов.

В тот же день в США проходили выборы в сенат и палату представителей США. Республиканская партия получила в верхней палате 51 место против 49 у демократов. В нижней палате однопартийцы Трампа также сохранили большинство, обеспечив себе 220 мест против 215.