Москва, 23 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Россия открыта к возможным мирным переговорам по Украине. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы сохраняем свою открытость. Президент [РФ Владимир] Путин последователен в своем подходе», рассказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также добавил, что ничто не должно помешать реализовать политическую волю Путина и главы США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого пришли к согласию, что украинский кризис можно урегулировать путем переговоров. Затем Путин также заявил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой.

22 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков анонсировал начало подготовки к встрече президентов РФ и США. Он отметил, что центральными темами будущих переговоров будут: нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном, а также определение пути разрешения самых острых и потенциально опасных ситуаций, включая урегулирование украинского кризиса.

Глава российского государства неоднократно подчеркивал, что для начала переговоров киевский режим должен отказаться от вступления в НАТО, признать территориальные реалий и вывести свои войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов. Эти требования являются российскими условиями мира, уточнял он.