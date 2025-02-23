Москва, 23 февраля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Новые территории России никто и никогда не распродаст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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