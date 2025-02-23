Москва, 23 февраля, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Власти Ульяновской области и Бурятии заинтересовались идеей о предоставлении жилья семьям с детьми, в свою очередь, власти Калмыкии уже внесли в Совфед предложение о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки. Об этом 23 февраля сообщает ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что первым регионом, запустившим программу, стала Мордовия. Позднее бурятские власти сообщили об интересе к программе, а чиновники Ульяновской области обещали изучить эту идею.

Эксперты предполагают, что такие льготы будут мотивировать россиян на повышение рождаемости. Однако, помимо этого, специалисты также подчеркивают пользу данной программы для строительной отрасли.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук подчеркнул, что инициатива Мордовии актуальна, но пока не имеет под собой твердой законодательной инициативы.

«Сегодня застройщики заинтересованы в быстром извлечении прибыли, в то время как государство способно растянуть возвратность средств на 10–15 лет за счет долгосрочного найма, как это сделали в Мордовии. Если такая инициатива и дальше будет набирать обороты в других регионах, то можно будет вводить ее в федеральное законодательство», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния приоритетными общенациональными целями. Президент отметил, что в 2024 году было много сделано для укрепления семьёй своего общественного авторитета и высокого статуса.

Президент РФ также указал на то, что темы поддержки и защиты семьи являются крайне важными для решения проблем демографии. Он уточнил, что это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперёд.