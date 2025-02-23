Москва, 23 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского вполне объяснима. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Представитель Кремля отметил, что лидер киевского режима неоднократно позволял себе некорректные высказывания в адрес глав государств.

«Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента [США], его соратники тоже не будут выносить такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Украины и США накалились на фоне резких высказываний Зеленского в адрес Трампа. Так, перед встречей представителей США и России в Эр-Рияде лидер киевского режима раскритиковал главу Белого дома на Мюнхенской конференции по безопасности. После этого он также перенес свой визит в Саудовскую Аравию.

Позднее, 18 февраля, Трамп высказался за проведение президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга главы киевского режима. По его словам, рейтинг Зеленского среди украинцев оставляет около 4%.

Зеленский в ответ на это заявил, что президент США стал жертвой дезинформации. По утверждению лидера киевского режима, сейчас его поменять не получится, а его реальный уровень поддержки якобы составляет 57%.

Песков 20 февраля заявил, что риторика Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего. Представитель Кремля добавил, что многие президенты, в адрес которых высказывался лидер киевского режима, считают неприемлемой и недопустимой такого рода риторику.