Бристоль, Великобритания, 23 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Ученые Бристольского университета с помощью суперкомпьютера смоделировали модель Земли через 250 лет. Согласно прогнозу, планету ожидает глобальная катастрофа.

зображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

Исследование было опубликовано научным журналом Nature Geoscience. На модели Земли будущего все материки сошлись в один суперконтинент, названный Пангея Ультима. При этом температура воздуха на нем колеблется от 40 до 60 °C, а количество углекислого газа в атмосфере в 1,5 раза выше, чем в современности.

Причиной экстремальных температур в будущем назвали повышенную активность Солнца, которое все сильней нагревается с каждым годом. Также этому будет способствовать чрезмерная активность вулканов, разбуженных слиянием материков, и спровоцированный этим парниковый эффект.

По мнению ученых, пригодными для жизни человека останется 8–16% суши. При этом ожидаемые изменения приведут к вымиранию множества видов млекопитающих. Отмечается, что они выживали, приспосабливаясь к холоду, а экстремальную жару им будет трудно пережить. Также исследователи пришли к выводу, что со временем Земля все равно станет непригодной для жизни.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с ИА Регнум отметил, что прогнозы о смертном приговоре человечеству из-за роста среднемировой температуры нужно понимать как преувеличение и фигуру речи. Пока в ближайшей перспективе не видно порога, за которым необратимые катастрофические последствия, отметил он.

Биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов также назвал преувеличением мрачные прогнозы. При этом он считает, что отмахиваться от предупреждений не стоит. По мнению ученого, при резком потеплении из Мирового океана начнется ускоренный выброс углекислого газа и метана, что может привести к последствиям хуже, чем при других катаклизмах.