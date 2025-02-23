Москва, 23 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В нынешних условиях нет возможности договориться о создании новой объединения для замены Организации объединенных наций (ООН. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, в феврале представители Республиканской партии США внесли на рассмотрение конгресса законопроект о полном выходе страны из ООН. Это означает выход страны из состава организации и связанных с ней организаций, а также прекращение финансирования Вашингтоном.

5 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что американское общество и истеблишмент не заинтересованы в выходе США из организации. Он предположил, что призыв к выходу из ООН рассчитан на внутреннюю аудиторию страны, ожидающую решительных изменений во внутренней и внешней политике.