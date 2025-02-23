Раубичи, Белоруссия, 23 февраля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Виктория Метеля выиграла масс-старт на «Кубке сильнейших спортсменов — 2025» в белорусских Раубичах. Об этом стало известно 23 февраля.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Отмечается, что спортсменка опередила на семь секунд соотечественницу Тамару Дербушеву и на полминуты — белоруску Ирину Шаклеину. Метеля преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 42,4 секунды с одним промахом.

«После четвертой стрельбы не знала, кто за мной бежит. Увидела только на тренерском подъеме на развороте, что это Тамара. Но уже поняла, что всё, не отдам», — рассказала девушка в эфире «Матч ТВ».

Как передавало ИА Регнум, весной 2022 года Международный союз биатлонистов запретил командам из РФ и Белоруссии принимать участие в своих соревнованиях на фоне начала спецоперации. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

В декабре 2024 года двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов. Он добавил, что норвежцы делали все, чтобы снять Россию с турниров, чтобы потом побеждать во всех состязаниях.