Анкара, 23 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре в понедельник, 24 февраля, рассчитывает обсудить переговоры по разрешению украинского конфликта. Об этом 23 февраля «РИА Новости» сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Анкара ждет приезда Лаврова в воскресенье, 23 февраля. На понедельник запланированы его переговоры с Фиданом.

«Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — уточнил источник МИД Турции.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что Лавров в ходе встречи в ЮАР с Фиданом проинформировал его об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Также отмечается, что министры «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Накануне, 18 февраля, состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Также 18 февраля в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского. Турецкий лидер заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США. До начала встречи украинский политик заявил, что намерен обсудить с турецким президентом, какие гарантии безопасности Турция может предоставить Украине.