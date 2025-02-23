Москва, 23 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Для пенсионеров в России предусмотрены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до участка. Об этом 23 февраля рассказал глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу. В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м земли», — привело его слова «РИА Новости».

Гаврилов уточнил, что в случае, если площадь земельного участка пенсионера не более шести соток, с него не берется налог, который платится только за превышение установленного порога. При этом дипломат добавил, что эта льгота распространяется только на один земельный участок в собственности пенсионера, вне зависимости от категории земель и цели их использования.

Он отметил, что в ряде регионов РФ существуют нормы, которые расширяют размер необлагаемой налогом площади участков или полностью освобождают получателей пенсий от уплаты земельного налога, чтобы снизить финансовую нагрузку на эту категорию граждан.

«Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома», — рассказал глава комитета Госдумы.

По мнению Гаврилова, подобные меры нужно рассмотреть и в вопросе электрификации земельных участков пенсионеров, особенно в селах, в которых затраты на подключение электроэнергии могут оказаться значительными. При этом подводить электричество стоит хотя бы к одному объекту на участке.

Парламентарий добавил, что в некоторых регионах есть система поддержки пенсионеров в сфере благоустройства и содержания земельных участков, а также предусмотрены услуги социальных работников для оказания помощи в сезонной обработке земли, уходе за насаждениями и уборке территории.

«Введение подобных мер на федеральном уровне позволило бы значительно облегчить содержание участков для одиноких пожилых граждан, особенно пенсионеров с ограниченными возможностями», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что пенсионеры в РФ вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. В числе таковых — возрастная надбавка для пенсионеров старше 80 лет, удваивающая фиксированную часть пенсии.

Сенатор Ольга Епифанова 11 февраля заявила, что статус пенсионера или предпенсионера даёт возможность россиянам не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража. Она уточнила, что также имеются льготы по земельному и транспортному налогам.