Симферополь, 23 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в районе полудня 23 февраля сбили украинский дрон над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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«Около 12:00 МСК дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО сбили над шестью российскими регионами 20 украинских беспилотников. Пять из них были уничтожены над Орловской областью, еще по четыре — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, три дрона сбиты над Липецкой областью и по два — над Воронежской и Тульской областями.

Утром 23 февраля в течение двух часов силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над тремя регионами: шесть — над Орловской областью, три — над территорией Тульской и один — над Курской областями.