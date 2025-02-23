Путин вручил Звезду Героя России якутскому бойцу Андрею Григорьеву
Москва, 23 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 февраля вручил Звезду Героя России якутскому бойцу Андрею Григорьеву.
Награждение участников спецоперации прошло в Кремле в День защитников Отечества. Открывая церемонию, президент назвал героев СВО людьми исключительной доблести, верности и чести.
«Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые звёзды» Героев Российской Федерации. Все вы по праву удостоены этого высокого звания», — подчеркнул Путин.
Глава государства попросил бойцов передать своим семьям, родным и близким самые искренние слова поддержки и благодарности. Он пожелал всем здоровья и удачи.
Григорьев с позывным Тута в зоне спецоперации в рукопашном бою победил украинского военного.