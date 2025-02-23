Москва, 23 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. На Другой сцене театра «Современник» состоялась премьера спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова. Постановка, основанная на реальных историях участника специальной военной операции, стала частью проекта «СВОи. Непридуманные истории», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

РИА Новости/Пелагия Тихонова Спектакль «Позывной Тишина»

Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин подчеркнул важность таких проектов. Он отметил, что при изменении страны меняется и культура.

«Специальная военная операция стала точкой перезапуска для культуры. Мы должны помочь нашим бойцам адаптироваться и найти себя после возвращения домой», — рассказал он о целях проекта.

«Позывной Тишина» — это совместная работа артистов Театра Олега Табакова и театра «Современник» под руководством Владимира Машкова. Главную роль исполнил актёр «Современника» Николай Клямчук.

Спектакль представляет собой монолог-исповедь, основанный на истории добровольца Артёма, который прошёл через тяжёлые испытания на фронте. Драматургической основой стала пьеса, созданная в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции», организованной на площадке «Таврида. АРТ».

«Артём привлёк нас своей искренностью и готовностью к честному разговору. Его история многослойна, неоднозначна — и именно это делает её ценной для нас, артистов. Мы постарались собрать воедино осколки его жизни, внимательно фиксируя каждую деталь», — рассказал о процессе работы режиссёр постановки Севастьян Смышников.

Спектакль рассказывает о внутренней борьбе героя, который, несмотря на пережитые ужасы войны, сумел сохранить в себе способность любить и надеяться. Зрители становятся свидетелями его пути от подвига на поле боя до поиска себя в мирной жизни. Прототип главного героя Артём Василюк назвал спектакль возможностью иначе взглянуть на Россию и на бойцов.

«Часто мы фокусируемся на своих личных переживаниях, но жизнь — это сложная, многогранная картина. Возвращаясь с СВО, мы сталкиваемся с новыми вызовами, требующими смелости и решимости. Это испытание, в котором важно преодолеть себя, найти силы двигаться дальше и поддерживать друг друга», — отметил участник спецоперации.

Исполнитель главной роли Николай Клямчук также указал на внутреннюю борьбу его героя. Озлобиться легко, а сохранить в себе свет и добро сложней, добавил он.

«Артём примечателен тем, что сумел сохранить в себе свет. Его главный бой — с самим собой, и я надеюсь, зрители почувствуют всю глубину этой истории», — поделился актер впечатлениями.

Проект «СВОи. Непридуманные истории» включает 12 постановок в театрах по всей России. Руководитель проекта Екатерина Аристархова подчеркнула, что это не просто спектакль, а разговор о войне, мире и человеке, который заставляет задуматься о цене мира и ценности жизни.

«Спектакль лишен какой-либо политической окраски, он не пытается навязать какую-либо точку зрения, он просто рассказывает историю человека, историю, которая заставляет задуматься о цене мира, о ценности человеческой жизни, о том, что на самом деле важно», — отметила Аристархова.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент поручил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.