Москва, 23 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнему поколению выпала почетная миссия защитить Родину.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такое мнение он высказал во время общения с новоиспеченными Героями России в Кремле.

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — произнес глава государства.

После вручения госнаград военнослужащим, удостоенным звания Героя России, Путин поздравил их с бокалом шампанского, отметив, что они защищают страну достойно. Он подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы передать страну следующим поколениям.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

23 февраля в ходе награждения военнослужащих Путин отметил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее государства, подчеркнул он.