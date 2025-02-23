Москва, 23 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за сутки уничтожили четыре французские бомбы Hammer и 73 дрона украинских формирований в зоне проведения спецоперации. Об этом 23 февраля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерии нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава украинской армии и подготовки операторов дронов, а также по складам горячего и пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в 142 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 февраля средства ПВО армии России ликвидировали 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Из этого числа шесть дронов сбили над территорией Орловской области, три БПЛА — в Тульской области и еще один беспилотник — над Курской областью.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские силы ПВО сбили 20 БПЛА украинских формирований в небе над Россией. Пять беспилотников из этого числа сбили над Орловской областью, по четыре — в небе над Белгородской и Курской областями, три дрона — над Липецкой областью и по два БПЛА были уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.